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У НБУ пояснили, як підвищення облікової ставки вплине курс долара в України

Україна, Четвер 30 січня 2025 13:19
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У НБУ пояснили, як підвищення облікової ставки вплине курс долара в України Фото: підвищення облікової ставки НБУ вплине на курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення облікової ставки НБУ до 14,5% у січні 2025 року підвищить довіру до гривні. Громадяни та бізнес будуть менш мотивовані купувати долари.

Про це йдеться в колонці директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського для РБК-Україна.

"Рішення про підвищення ставки націлене на те, щоб знизити тиск на валютний ринок та ціни, й зберегти стійкість інфляційних очікувань. Посилення політики збільшить впевненість економічних агентів у готовності НБУ стримати інфляцію", - написав він.

За його словами, для валютного ринку у грудні 2024 року перш за все вплив мали інтервенції НБУ. Завдяки цьому, попри суттєве зростання попиту на валюту (через дію сезонних чинників) гривня до долара в грудні послабилася лише на 1%.

"Завдання підтримувати стійкість валютного ринку залишається для нас актуальним, адже це важливо, щоб стримати інфляцію та повернути її до цілі 5% в найближчі роки", - пояснив Лепушинський.

Представник НБУ запевнив, що поточне ж підвищення облікової ставки, що спрямовується на захист гривневих заощаджень від інфляції, стримуватиме тиск на валютний ринок та міжнародні резерви.

"Натомість, якби монетарна політика НБУ не спрямовувалася на боротьбу з інфляцією і гривня втратила б довіру, то на валютному ринку опинилися б не лише ті кошти, які зараз зберігаються у гривневих депозитах та ОВДП, а і кошти з поточних рахунків. Тому що навіщо випробовувати долю, якщо завтра гарантовано буде дорожче? Підвищення облікової ставки дасть змогу навіть не розглядати такий сценарій", - напивав він.

Лепушинський також спростував "карколомний вплив девальвації" на інфляцію.

"В останні місяці курсовий чинник навіть певною мірою стримував зростання цін. Причина - з осені минулого року курс гривні стійко зміцнюється до євро, яке має вагоме значення для українського імпорту", - констатував директор департаменту НБУ.

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних з 24 січня 2025 року. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, рішення ухвалено для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань і поступового приведення інфляції до цілі 5%.

Курс долара зростав у першій половині січня та оновив максимум у 42,28 гривень. На готівковому ринку курс перевищив 43 гривні. Проте у другій половині НБУ опустив курс нижче 42 гривень. Готівковий курс впав на 1 гривню до 42,10 гривень.

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