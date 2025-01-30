В НБУ пояснили, как повышение учетной ставки повлияет на курс доллара в Украине

Повышение учетной ставки НБУ до 14,5% в январе 2025 года повысит доверие к гривне. Граждане и бизнес будут менее мотивированы покупать доллары.

Об этом говорится в колонке директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского для РБК-Украина .

"Решение о повышении ставки нацелено на то, чтобы снизить давление на валютный рынок и цены, и сохранить устойчивость инфляционных ожиданий. Ужесточение политики увеличит уверенность экономических агентов в готовности НБУ сдержать инфляцию", - написал он.

По его словам, для валютного рынка в декабре 2024 года прежде всего влияние имели интервенции НБУ. Благодаря этому, несмотря на существенный рост спроса на валюту (из-за действия сезонных факторов) гривна к доллару в декабре ослабла лишь на 1%.

"Задача поддерживать устойчивость валютного рынка остается для нас актуальной, ведь это важно, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы", - пояснил Лепушинский.

Представитель НБУ заверил, что текущее же повышение учетной ставки, направленное на защиту гривневых сбережений от инфляции, будет сдерживать давление на валютный рынок и международные резервы.

"Если бы монетарная политика НБУ не направлялась на борьбу с инфляцией и гривна потеряла бы доверие, то на валютном рынке оказались бы не только те средства, которые сейчас хранятся в гривневых депозитах и ОВГЗ, а и средства с текущих счетов. Потому что зачем испытывать судьбу, если завтра гарантированно будет дороже? Повышение учетной ставки позволит даже не рассматривать такой сценарий", - писал он.

Лепушинский также опроверг "сногсшибательное влияние девальвации" на инфляцию.

"В последние месяцы курсовой фактор даже в определенной степени сдерживал рост цен. Причина - с осени прошлого года курс гривны устойчиво укрепляется к евро, которое имеет весомое значение для украинского импорта", - констатировал директор департамента НБУ.