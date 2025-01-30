Долар продовжує дешевшати: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 42,10 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,70 гривень, євро по 43,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) - на 13 копійок менше порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 30 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9294 гривень за 1 долар (-0,0901 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6192 гривень за 1 євро (-0,1651 грн).

Індекс Біг-Мака

Видання The Economist оновило індекс Біг-Мака за січень 2025 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США - 5,79 доларів.

Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.