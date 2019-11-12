НБУ пояснил замедление инфляции в Украине

Замедление потребительской инфляции в октябре 2019 года в годовом измерении до 6,5% (с 7,5% - в сентябре) соответствовало траектории официального прогноза Национального банка. Об этом говорится в комментарии НБУ.

По данным НБУ, замедление базовой инфляции и административно регулируемых цен вместе с существенным снижением цен на топливо перевесили давление со стороны цен на сырые продукты питания.

Так, базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом выражении в октябре составила 5,8%.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены. Это проявлялось как через канал обменного курса, который был крепче, чем год назад, так и через улучшение инфляционных ожиданий всех групп респондентов", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, благодаря укреплению гривны цены на непродовольственные товары снизились на 0,5%, если сравнить с октябрем прошлого года. В частности, подешевели автомобили, одежда и обувь, падение цен на компьютеры и бытовую технику углубилось, а цены на мебель, фармацевтическую продукцию, товары личного ухода и т. п. росли более низкими темпами.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также существенно снизились (до 7,4% г/г) под влиянием благоприятной ситуации на валютном рынке и высокому урожаю зерновых и масличных. Рост цен на сырые продукты питания несколько ускорился (до 8,8% г/г).

Рост стоимости услуг после некоторого замедления в сентябре вновь ускорился (до 13,4% г/г) под давлением устойчивого роста потребительского спроса и повышения издержек бизнеса, прежде всего на оплату труда. Продолжалось снижение темпов роста административно регулируемых цен (до 12,2% г/г). Цены на топливо продолжили снижаться (на 13,5% г/г) вследствие как удешевления нефти на мировых рынках в предыдущие периоды, так и длительного сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

"Более крепкий курс гривны и падение мировых цен на энергоресурсы, даже несмотря на сужение предложения отдельных продуктов питания и расширение потребительского спроса, способствуют дальнейшему замедлению роста цен к цели в 5% в 2020 году", - говорится в комментарии.

Напомним, потребительские цены в Украине в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 2021 годах.