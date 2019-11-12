НБУ пояснив уповільнення інфляції в України

Уповільнення споживчої інфляції в жовтні 2019 року в річному вимірі до 6,5% (з 7,5% - у вересні) відповідало траєкторії офіційного прогнозу Національного банку. Про це йдеться в коментарі НБУ.

За даними НБУ, сповільнення базової інфляції та адміністративно регульованих цін разом із суттєвим зниженням цін на паливо переважили тиск з боку цін на сирі продукти харчування.

Так, базова інфляція продовжила уповільнюватися і в річному вимірі у жовтні становила 5,8%.

"Жорстка монетарна політика залишалася вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни. Це проявлялося як через канал обмінного курсу, який був міцнішим, ніж рік тому, так і через поліпшення інфляційних очікувань усіх груп респондентів", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, завдяки зміцненню гривні ціни на непродовольчі товари знизилися на 0,5%, якщо порівняти із жовтнем минулого року. Зокрема, подешевшали автомобілі, одяг та взуття, падіння цін на комп'ютери та побутову техніку поглибилося, а ціни на меблі, фармацевтичну продукцію, товари особистого догляду тощо зростали нижчими темпами.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також суттєво знизилися (до 7,4% р/р) під впливом сприятливої ситуації на валютному ринку та високого врожаю зернових та олійних. Зростання цін на сирі продукти харчування дещо прискорилося (до 8,8% р/р).

Зростання вартості послуг після певного уповільнення у вересні знов прискорилося (до 13,4% р/р) під тиском стійкого зростання споживчого попиту та підвищення витрат бізнесу, насамперед на оплату праці. Тривало зниження темпів зростання адміністративно регульованих цін (до 12,2% р/р). Ціни на паливо також продовжили знижуватися (на 13,5% р/р) унаслідок як здешевлення нафти на світових ринках у попередні періоди, так і тривалого збереження сприятливої ситуації на валютному ринку України.

"Міцніший курс гривні та падіння світових цін на енергоресурси, навіть попри звуження пропозиції окремих продуктів харчування та розширення споживчого попиту, сприяють подальшому уповільненню зростання цін до цілі 5% у 2020 році", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у жовтні 2019 року порівняно з вереснем зросли на 0,7%. При цьому в річному вимірі (до жовтня 2018 року) інфляція сповільнилася до 6,5%.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.