НБУ пояснил сверхприбыли банков

Главными факторами увеличения прибыли банков Украины в 2019 году в 2,7 раза до 59,6 млрд грн были высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы. Об этом написала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на своей странице в Facebook.

Как отметила Рожкова, годовая прибыль банков установила новый исторический рекорд.

"Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - отметила представитель НБУ.

Рожкова сообщила, что показатель ROE (отдача на капитал) достиг 34,2%. Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия -16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%.

"Всегда ли будут такие высокие прибыли? Нет, в связи с замедлением инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит и процентная маржа банков будет снижаться. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и потребует от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты. Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в отличном состоянии", - написала Рожкова.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков за 2019 год выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.