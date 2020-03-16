НБУ пояснил скачок курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк имеет достаточно резервов, чтобы погасить валютную панику

Рост курса доллара, который наблюдается на валютном рынке Украины, вызван нервными настроениями из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ.

Как отмечается в комментарии, ситуация на валютном рынке всегда динамична и может быстро меняться. Например, в прошлом году гривна также несколько раз оказывалась под давлением, связанным, в частности, с активным политическим циклом в Украине. Однако интервенции НБУ давали возможность сглаживать колебания, а впоследствии тренд разворачивался и Национальный банк получал возможность выкупать валюту.

"Международные резервы Украины на сегодня превышают 25 млрд долларов, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - говорится в комментарии.

В пресс-службе заявили, что "НБУ имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями из-за распространения коронавируса".

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты 16 марта продал 130,50 млн долларов. Объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар. В итоге НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не изменяя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания.