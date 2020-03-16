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НБУ пояснив стрибок курсу долара

Новини » Економіка     16.03.2020 - 13:52
НБУ пояснив стрибок курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк має достатньо резервів, щоб погасити валютну паніку

Зростання курсу долара, яке спостерігається на валютному ринку України, спричинене нервовими настроями через поширення коронавірусу. Про це йдеться в коментарі прес-служби НБУ.

Як зазначається в коментарі, ситуація на валютному ринку є завжди динамічною і може швидко змінюватися. Наприклад, у минулому році гривня також декілька разів опинялася під тиском, пов’язаним, зокрема, з активним політичним циклом в Україні. Втім, інтервенції НБУ давали змогу згладжувати коливання, а згодом тренд розгортався і Національний банк отримував нагоду викупувувати валюту.

"Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 25 млрд доларів, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти", - йдеться в коментарі.

У прес-службі заявили, що "НБУ має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями через поширення коронавірусу".

НБУ пояснив стрибок курсу долара

Нагадаємо, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти 16 березня продав 130,50 млн доларів. Оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 258,90 млн доларів за курсом від 26,37 до 26,56 грн/долар. У результаті НБУ продав 130,50 млн доларів, середньозважений курс склав 26,5425 гривень за долар.

Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс долараКурс гривні
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