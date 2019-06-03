НБУ пояснил рост курса доллара

Рост курса доллара к гривне в мае объясняется как внешними причинами, так и внутренней политической ситуацией в Украине. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (май 2019 года).

Как отмечается в обзоре, на валютном рынке в течение большей части мая гривна умеренно укреплялась благодаря значительному предложениб иностранной валюты. Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривна находилась под девальвационным давлением.

"В результате, в мае обменный курс гривны к доллару и евро ослаб (примерно на 1,0%)", - говорится в обзоре.

Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в валюту и выводиться из Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ заявили, что на валютном рынке Украины отсутствует существенная реакция на решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.