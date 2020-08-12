НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода денег

К участникам платежного рынка установят четкие требования
Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Такие новшества содержит проект постановления НБУ, который предлагается для общественного обсуждения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности", - отмечается в сообщении.
В частности, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:
Так, предусматривается:
Отметим, по данным НБУ, сумма ущерба от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.
Напомним, во время карантина, введенного для граждан в марте, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".