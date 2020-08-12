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НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода денег

Киев, Среда 12 августа 2020 10:26
НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода денег
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

К участникам платежного рынка установят четкие требования

Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Такие новшества содержит проект постановления НБУ, который предлагается для общественного обсуждения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности", - отмечается в сообщении.

В частности, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

  • построения системы защиты информации и кибербезопасности;
  • порядка действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

Так, предусматривается:

  • внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут выше);
  • установить требования к использованию средств защиты информации;
  • определить политику управления доступом;
  • создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;
  • исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;
  • повысить защиту пользователей платежных услуг

Отметим, по данным НБУ, сумма ущерба от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

Напомним, во время карантина, введенного для граждан в марте, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

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