НБУ підвищить рівень кіберзахисту у сфері переказу коштів

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

До учасників платіжного ринку встановлять чіткі вимоги

Національний банк України (НБУ) планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів. Такі новації містить проект постанови НБУ, що пропонується для громадського обговорення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки", - зазначається в повідомлені.

Зокрема, регулятор має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:

побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;

порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Так, передбачається:

впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);

встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;

визначити політику управління доступом;

створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;

унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;

підвищити захист користувачів платіжних послуг.

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".