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НБУ підвищить рівень кіберзахисту у сфері переказу коштів

Київ, Середа 12 серпня 2020 10:26
НБУ підвищить рівень кіберзахисту у сфері переказу коштів
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

До учасників платіжного ринку встановлять чіткі вимоги

Національний банк України (НБУ) планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів. Такі новації містить проект постанови НБУ, що пропонується для громадського обговорення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки", - зазначається в повідомлені.

Зокрема, регулятор має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:

  • побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;
  • порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Так, передбачається:

  • впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);
  • встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;
  • визначити політику управління доступом;
  • створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;
  • унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;
  • підвищити захист користувачів платіжних послуг.

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".

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