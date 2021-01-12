НБУ повысил требования к банкам, которые выдают потребительские кредиты

Национальный банк Украины (НБУ) увеличивает вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Требования к собственному капиталу финучреждений повышаются в 1,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, повышение произойдет в два этапа:

до 125% - на 1 июля 2021 года;

до 150% - на 1 января 2022 года.

"Такое повышение будет способствовать созданию банками должного запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Качество этого портфеля очень зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками во время определения ожидаемых убытков по таким кредитам", - сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в НБУ, текущий вес риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 году потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.

"Таким образом увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме, но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем 2020 года ставки снизились на 0,5 в.п.