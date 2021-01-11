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Как изменятся ставки по кредитам: в НБУ дали прогноз на 2021 год

Киев, Понедельник 11 января 2021 11:27
Как изменятся ставки по кредитам: в НБУ дали прогноз на 2021 год
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме. Но еще есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова написала на своей сторонке в Facebook.

Как отметила Рожкова, качественные заемщики могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и на 2-3% в иностранной валюте. Длинное финансирование - под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. Еще год назад цена гривневого займа была минимум 16% годовых.

"В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - добавила она.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить процентные ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем 2020 года ставки снизились на 0,5 п.п.

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