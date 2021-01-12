НБУ збільшив вимоги до банків, що видають споживчі кредити

Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки будуть зобов’язані сформувати більший капітал для видачі незабезпечених кредитів

Національний банк України (НБУ) запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків. Вимоги до власного капіталу фінустанов підвищуються у 1,5 рази.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, підвищення відбудеться в два етапи:

до 125% - на 1 липня 2021 року;

до 150% - на 1 січня 2022 року.

"Таке підвищення сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів. Адже якість цього портфеля дуже залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час визначення очікуваних збитків за такими кредитами", - повідомили у прес-службі.

Як нагадали в НБУ, поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі банків, активних у сегменті споживчого кредитування, в півтора рази до 1,5 грн, створюючи запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов.

"Таким чином збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що ставки за кредитами в банках України перебувають на історичному мінімумі, але є потенціал для зниження навіть за незмінної облікової ставки НБУ.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем 2020 року ставки знизилися на 0,5 в.п.