НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,33 грн/долар

Фото: Національний банк України (bank.gov.ua)

Курс долара виріс на 13 копійок

Довідкове значення курсу долара на 25 жовтня склало 28,33 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,3335 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 24 жовтня (28,2094 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 28,34 грн/долар, курс купівлі зріс на 7 копеейк - до 28,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,32 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 12 копійок до 28,34 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 8 копійок до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,54 гривень за євро.