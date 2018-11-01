НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,17 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара виріс на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 1 листопада склало 28,17 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1778 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 31 жовтня (28,1084 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 1 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,20 грн/долар, курс купівлі зріс на 2 копійки до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 32,05 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 3 копійки до 28,05 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,25 гривень за євро.