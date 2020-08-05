НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року

Єдина європейська валюта подорожчала на 18 копійок
Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,90 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 6 серпня встановлено на такому рівні: 32,9012 гривень за євро (+0,1778 грн). При цьому курс євро на 5 серпня становить 32,7234 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Відзначимо, курс євро виріс до максимуму з вересня 2018 року. Вище курс був тільки 30 вересня 2018 року - 33,12 гривень за долар.
Сьогодні, 5 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 1 копійку до 32,79 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,23 (32,25 - 4 серпня), продажу - 32,79 (32,80 - 4 серпня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу зріс на 33 копійки до 32,90 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,88 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні: 27,7028 гривень за 1 долар (-0,1197 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить 27,8225 гривень за 1 долар.