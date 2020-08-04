НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,72 гривен за евро. Это на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 августа установлен на таком уровне: 32,7234 гривен за евро (+0,2065 грн). При этом курс евро на 4 августа составляет 32,5169 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 4 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 6 копеек до 32,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,25 (32,13 - 3 августа), продажи - 32,80 (32,86 - 3 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,57 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,54 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на таком уровне: 27,8225 гривен за 1 доллар (+0,086 грн). При этом курс доллара на 4 августа составляет 7,7365 гривен за 1 доллар.