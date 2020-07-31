НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року

Єдина європейська валюта рухається до рівня 33 гривні
Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,78 гривень за євро. Це на 24 копійки вище у порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 3 серпня встановлено на такому рівні: 32,7812 гривень за євро (+0,2342 грн). При цьому курс євро на 31 липня становить 32,547 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Відзначимо, курс євро виріс до максимуму з вересня 2018 року. Вище курс був тільки 30 вересня 2018 року - 33,12 гривень за долар.
Сьогодні, 31 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 36 копійок до 32,91 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,00 - 30 липня), продажу - 32,91 (32,55 - 30 липня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,75 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 27,6798 гривень за 1 долар (-0,0115 грн). При цьому курс долара на 31 липня становить 27,6913 гривень за 1 долар.