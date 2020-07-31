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НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 17:25
НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта рухається до рівня 33 гривні

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,78 гривень за євро. Це на 24 копійки вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 серпня встановлено на такому рівні: 32,7812 гривень за євро (+0,2342 грн). При цьому курс євро на 31 липня становить 32,547 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року

Скріншот bank.gov.ua

Відзначимо, курс євро виріс до максимуму з вересня 2018 року. Вище курс був тільки 30 вересня 2018 року - 33,12 гривень за долар.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року

Готівковий ринок

Сьогодні, 31 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 36 копійок до 32,91 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,00 - 30 липня), продажу - 32,91 (32,55 - 30 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,75 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 27,6798 гривень за 1 долар (-0,0115 грн). При цьому курс долара на 31 липня становить 27,6913 гривень за 1 долар.

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