НБУ повысил официальный курс евро до максимума за 1,5 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,60 гривен за евро. Это на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 июля установлен на таком уровне: 32,6049 гривен за евро (+0,3803 грн). При этом курс евро на 27 июля составляет 32,2246 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума за 1,5 года. Выше курс был только 13 января 2019 года - 32,6096 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 27 июля 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 26 копеек до 32,55 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,93 (31,73 - 24 июля), продажи - 32,55 (32,29 - 24 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,54 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,51 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 27,7571 гривен за 1 доллар (+0,0012 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,7559 гривен за 1 доллар.