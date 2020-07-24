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Курс евро немного снизился после бурного роста

Киев, Пятница 24 июля 2020 17:50
Курс евро немного снизился после бурного роста
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,22 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 июля установлен на таком уровне: 32,2246 гривен за евро (-0,012 грн). При этом курс евро на 24 июля составляет 32,2366 гривен за евро.

Курс евро немного снизился после бурного роста

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, с начала июля курс рос почти непрерывно и евро подрожал на 7,6%. При этом 24 июля курс достиг максимума с января 2019 года.

Курс евро немного снизился после бурного роста

Наличный рынок

Сегодня, 24 июля 2020 года, курс евро снизился на 14 копеек до 32,29 гривен за евро.. Средний курс покупки евро составляет 31,73 (31,85 - 23 июля), продажи - 32,29 (32,43 - 23 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,36 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,33 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 27,7559 гривен за 1 доллар (-0,122 грн). При этом курс доллара на 24 июля составляет 27,8779 гривен за 1 доллар.

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