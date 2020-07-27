НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 1,5 року

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,60 гривень за євро. Це на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на такому рівні: 32,6049 гривень за євро (+0,3803 грн). При цьому курс євро на 27 липня становить 32,2246 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму за 1,5 року. Вище курс був тільки 13 січня 2019 року - 32,6096 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 27 липня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро виріс на 26 копійок до 32,55 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,93 (31,73 - 24 липня), продажу - 32,55 (32,29 - 24 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 32,54 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,51 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 0,1 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлено на такому рівні: 27,7571 гривень за 1 долар (+0,0012 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,7559 гривень за 1 долар.