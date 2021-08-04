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НБУ повысил официальный курс евро на 5 августа

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Украина, Среда 04 августа 2021 17:54
НБУ повысил официальный курс евро на 5 августа Фото: курс евро вырос на 5 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,94 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 августа установлен на таком уровне: 31,9482 гривен за евро (+0,0569 грн). При этом курс евро на 4 августа составляет 31,8913 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 5 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снова вырос после снижения накануне.

НБУ повысил официальный курс евро на 5 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,07 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,05 гривен за евро.

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