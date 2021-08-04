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НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 серпня

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Україна, Середа 04 серпня 2021 17:54
НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 серпня Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,94 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 серпня встановлено на такому рівні: 31,9482 гривень за євро (+0,0569 грн). При цьому курс євро на 4 серпня становить 31,8913 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знову виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 18 копійок до 32,07 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,05 гривень за євро.

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