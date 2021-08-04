НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 серпня
Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,94 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 5 серпня встановлено на такому рівні: 31,9482 гривень за євро (+0,0569 грн). При цьому курс євро на 4 серпня становить 31,8913 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс знову виріс після зниження напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 18 копійок до 32,07 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,05 гривень за євро.