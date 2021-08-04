ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк закрылся резким ростом курса доллара

Новина українською →
Украина, Среда 04 августа 2021 17:32
Межбанк закрылся резким ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 4 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,07 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9500 - 26,9700 грн/доллар, евро 32,0516 - 32,0727 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.

Межбанк закрылся резким ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 3 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,8801 - 31,8931 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3674 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ повысил курс доллара. Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
DAILY
Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят