Межбанк закрылся резким ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 4 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,07 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9500 - 26,9700 грн/доллар, евро 32,0516 - 32,0727 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 3 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,8801 - 31,8931 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3674 грн/рубль.