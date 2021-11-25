ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ повысил официальный курс евро на 26 ноября

Новина українською →
Украина, Четверг 25 ноября 2021 17:52
НБУ повысил официальный курс евро на 26 ноября Фото: курс евро вырос на 16 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,33 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 ноября установлен на таком уровне: 30,3376 гривен за евро (+0,1642 грн). При этом курс евро на 25 ноября составляет 30,1734 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 26 ноября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.

НБУ повысил официальный курс евро на 26 ноября

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,36 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,34 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии