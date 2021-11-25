Курс доллара на межбанке закрепился выше 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,36 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 - 27,0700 грн/доллар, евро 30,3419 - 30,3617 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль. Напомним, 24 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9800 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,2256 - 30,2481 грн/евро, российский рубль 0,3606 - 0,3612 грн/рубль.