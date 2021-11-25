ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ підвищив офіційний курс євро на 26 листопада

Новость на русском →
Україна, Четвер 25 листопада 2021 17:52
НБУ підвищив офіційний курс євро на 26 листопада Фото: курс євро виріс на 16 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,33 гривень за євро. Це на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 листопада встановлено на такому рівні: 30,3376 гривень за євро (+0,1642 грн). При цьому курс євро на 25 листопада становить 30,1734 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 26 листопада

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 26 листопада

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,36 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,34 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини