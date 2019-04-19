НБУ повысил официальный курс евро на 22 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 30,21 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 апреля установлен на таком уровне: 3021,0716 гривны за 100 евро (+1,8354 грн).

При этом курс евро на 19 апреля составляет 3019,2362 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 7 копеек до 30,58 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,45 (29,80 - 30,30 - 18 апреля), продажи 30,45 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 18 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,10 (30,07 - 18 апреля), продажи - 30,58 (30,51 - 18 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,19 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,15 грн/евро.