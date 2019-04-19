Доллар и евро выросли на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вырос на 15 копеек, евро на 7 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 апреля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,12 гривен за доллар, в покупке на 10 копеек до 26,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,58 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50 - 27,05 (26,50 - 26,90 - 18 апреля), продажи 27,00 - 27,30 (26,90 - 27,15 - 18 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,74 - 18 апреля), продажи - 27,12 (26,97 - 18 апреля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,45 (29,80 - 30,30 - 18 апреля), продажи 30,45 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 18 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,10 (30,07 - 18 апреля), продажи - 30,58 (30,51 - 18 апреля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,12 - 18 апреля), продажи - 4,12 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 18 апреля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,88 (3,86 - 18 апреля), продажи 4,24 (4,21 - 18 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Глава НБУ Яков Смолий на заседании СНБО заявил то том, что после суда на валютном рынке наблюдается падение национальной валюты.