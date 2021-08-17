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НБУ повысил официальный курс евро на 18 августа

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Украина, Вторник 17 августа 2021 17:52
НБУ повысил официальный курс евро на 18 августа Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,38 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 августа установлен на таком уровне: 31,382 гривен за евро (+0,0187 грн). При этом курс евро на 17 августа составляет 31,3633 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 18 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения в течение двух дней подряд.

НБУ повысил официальный курс евро на 18 августа

Скриншот (bank.gov.ua).

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,32 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,29 гривен за евро

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