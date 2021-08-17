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НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 серпня

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 17:52
НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 серпня Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,38 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 серпня встановлено на такому рівні: 31,382 гривень за євро (+0,0187 грн). При цьому курс євро на 17 серпня становить 31,3633 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння протягом двох днів поспіль.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 серпня

Скріншот (bank.gov.ua).

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 18 копійок до 31,32 гривень за євро.. Курс купівлі становить 31,29 гривень за євро

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