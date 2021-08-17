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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Вторник 17 августа 2021 17:11
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 17 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,32 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 31,2999 - 31,3233 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 16 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7350 - 26,7550 грн/доллар, евро 31,4777 - 31,5013 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.

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