Межбанк закрылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 17 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,32 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 31,2999 - 31,3233 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 16 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7350 - 26,7550 грн/доллар, евро 31,4777 - 31,5013 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.