НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,37 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 14 июля установлен на таком уровне: 32,372 гривен за евро (+0,0261 грн). При этом курс евро на 13 июля составляет 32,3459 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс вырос после падения накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,29 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,27 гривен за евро.