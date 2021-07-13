Межбанк закрылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 13 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке до 27,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,29 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,2740 - 32,2949 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 12 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3622 - 32,3832 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс доллара растет после снижения накануне. Курс гривны к доллару на 14 июля установлен на таком уровне: 27,3216 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 13 июля составляет 27,2904 гривен за 1 доллар.