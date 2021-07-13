НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 14 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,37 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 14 липня встановлений на такому рівні: 32,372 гривень за євро (+0,0261 грн). При цьому курс євро на 13 липня становить 32,3459 гривень за євро.
Таким чином, офіційний курс виріс після падіння напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 32,29 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,27 гривень за євро.