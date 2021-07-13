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НБУ повысил официальный курс евро

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Украина, Вторник 13 июля 2021 17:51
НБУ повысил официальный курс евро Фото: курс евро вырос на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,37 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 июля установлен на таком уровне: 32,372 гривен за евро (+0,0261 грн). При этом курс евро на 13 июля составляет 32,3459 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евроСкриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после падения накануне.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,29 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,27 гривен за евро.

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