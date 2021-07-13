НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: курс євро виріс на 3 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 14 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,37 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 14 липня встановлений на такому рівні: 32,372 гривень за євро (+0,0261 грн). При цьому курс євро на 13 липня становить 32,3459 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс виріс після падіння напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 32,29 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,27 гривень за євро.