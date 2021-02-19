НБУ повысил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,77 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 22 февраля установлен на таком уровне: 33,7768 гривен за евро (+0,129 грн). При этом курс евро на 19 февраля составляет 33,6478 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 33,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,76 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривен за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.