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НБУ повысил официальный курс евро

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 18:47
НБУ повысил официальный курс евро Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,77 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 февраля установлен на таком уровне: 33,7768 гривен за евро (+0,129 грн). При этом курс евро на 19 февраля составляет 33,6478 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 33,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,76 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривен за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

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