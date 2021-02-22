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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 18:08
НБУ підвищив офіційний курс євро Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,88 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 лютого встановлено на такому рівні: 33,8866 гривень за євро (+0,1098 грн). При цьому курс євро на 19 лютого складає 33,7768 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,86 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,83 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого встановлено на такому рівні: 27,9304 гривень за 1 долар (+0,0836 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 27,8468 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

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