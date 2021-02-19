UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НБУ повысил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,77 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 февраля установлен на таком уровне: 33,7768 гривен за евро (+0,129 грн). При этом курс евро на 19 февраля составляет 33,6478 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 33,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,76 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривен за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс евро
Читайте также
Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара
Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара
Прогноз погоды