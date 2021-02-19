НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,77 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 22 лютого встановлено на такому рівні: 33,7768 гривень за євро (+0,129 грн). При цьому курс євро на 19 лютого складає 33,6478 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 33,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,76 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив официальный курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривень за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.