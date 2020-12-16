НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожал на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,80 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 декабря установлен на таком уровне: 33,8021 гривен за евро (+0,1124 грн). При этом курс евро на 16 декабря составляет 33,6897 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,94 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,7373 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,759 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 7 сентября - 27,7325 гривен за доллар.