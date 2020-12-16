НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,80 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 грудня встановлено на такому рівні: 33,8021 гривень за євро (+0,1124 грн). При цьому курс євро на 16 грудня становить 33,6897 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 33,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,94 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,7373 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,759 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 7 вересня - 27,7325 гривень за долар.