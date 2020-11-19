НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,43 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 ноября установлен на таком уровне: 33,4353 гривен за евро (+0,0745 грн). При этом курс евро на 19 ноября составляет 33,3608 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,54 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 28,2572 гривен за 1 доллар (+0,1272 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 28,1300 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после трех дней снижения.