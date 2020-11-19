Курс доллара значительно вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,35 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 19 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,54 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,330 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,5259 - 33,5437 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3713 грн/рубль.

Отметим, 18 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1750 - 28,1900 грн/доллар, евро 33,4268 - 33,4389 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3708 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 28,2572 гривен за 1 доллар (+0,1272 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 28,1300 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после трех дней снижения.