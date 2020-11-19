НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,43 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 листопада встановлено на такому рівні: 33,4353 гривень за євро (+0,0745 грн). При цьому курс євро на 19 листопада становить 33,3608 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,54 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,52 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 28,2572 гривень за 1 долар (+0,1272 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 28,1300 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день підряд після трьох днів зниження.