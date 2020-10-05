НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,40 гривен за евро. Это на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 октября установлен на таком уровне: 33,4037 гривен за евро (+0,1713 грн). При этом курс евро на 5 октября составляет 33,2324 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,49 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,48 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установлен на таком уровне: 28,4009 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн). При этом курс доллара на 5 октября составляет 28,3408 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.