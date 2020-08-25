НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,40 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 августа установлен на таком уровне: 32,4087 гривен за евро (+0,0441 грн). При этом курс евро на 25 августа составляет 32,2416 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 25 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 2 копейки до 32,56 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,11 - 21 августа), продажи - 32,56 (32,58 - 21 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,38 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.