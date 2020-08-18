НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,49 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 августа установлен на таком уровне: 32,4973 гривен за евро (+0,1232 грн). При этом курс евро на 18 августа составляет 32,3741 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 18 августа 2020 года, в обменных пунктах снизился на 4 копейки до 32,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,00 - 17 августа), продажи - 32,45 (32,49 - 17 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 32,63 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,61 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 27,2297 гривен за 1 доллар (-0,0764 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 27,3061 гривен за 1 доллар.